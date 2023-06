сегодня



AL JOURGENSEN готов покончить с MINISTRY



AL JOURGENSEN в недавней беседе сообщил, что устал от MINISTRY и планирует покончить с этим форматом:



«Моя карьера в MINISTRY подходит к концу. Я собираюсь завязать с этим делом через альбом или два. Я должен это сделать. Есть другие дела, которыми я хочу заняться.



Моя публика и моя группа согласны с тем, что нас ограничивают... Мы доводим наш жанр до самых отдалённых границ, до которых он может дойти, и нас это устраивает. И мы остановимся, когда придёт время, вместо того, чтобы продолжать и пытаться воссоздать то же самое. Мы продолжаем пытаться продвинуться дальше. Так что я полагаю, что у MINISTRY впереди ещё только один альбом. Может быть, два, но, скорее всего, один.



У меня есть и другие заботы. У меня есть проекты, над которыми я работаю с разными людьми. У меня есть партитуры к фильмам. В настоящее время мы находимся под контролем стандартов нового MINISTRY: "Ладно, либо продвигайтесь дальше, либо исполняйте самые популярные вещи раз за разом", что мы и сделали с "Psalm 69" или вроде того. Я устал от подобного. Мы все устали от этого. Вернее, мы. А фанаты — нет. Поэтому я полагаю, что следующий год или два будут по-настоящему трансформационными в том смысле, что я повяжу бантик на всей своей карьере и скажу: "Бросаю микрофон. Спасибо. Спасибо, что купили наши футболки... Спокойной ночи. А теперь я надеюсь, что вы будете со мной в моём следующем путешествии"».



Он также рассказал, что одной из последних записей MINISTRY может стать «ремейк» первого альбома "With Sympathy", который, по его словам, он практически не контролировал, так как в то время его направление диктовала звукозаписывающая компания. По словам Jourgensen'а, новая версия "With Sympathy" могла бы стать завершающим этапом всего процесса, и просто бы означала: «Вот и хватит, пора на покой. И я сваливаю».



Он также сообщил, что MINISTRY отправляются в студию, чтобы начать работу над новой записью "Revenge", одного из трёх синглов с "With Sympathy", и, возможно, они перезапишут также ещё три другие композиции альбома: "Effigy", "Work For Love" и "Here We Go". Что касается того, когда поклонники смогут услышать новые версии, он сказал:



«Я думаю, это произойдёт раньше, чем вы думаете».







