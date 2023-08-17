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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
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Ministry

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17 авг 2023 : 		 Новое видео MINISTRY

20 июн 2023 : 		 AL JOURGENSEN готов покончить с MINISTRY

2 ноя 2022 : 		 MINISTRY проведут стрим

15 сен 2022 : 		 MINISTRY отменили европейский тур

9 мар 2022 : 		 У MINISTRY есть восемь песен

1 мар 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

27 янв 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

9 окт 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»

3 окт 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей
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Новое видео MINISTRY



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Goddamn White Trash, новое видео MINISTRY, доступно для просмотра ниже.




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17 авг 2023
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xRReth
...взято из грядущего альбома HOPIUMFORTHEMASSES, который выйдет 1 марта 2024
Звук ебейший

просмотров: 250

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