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MINISTRY покинул гитарист



Sinhue "Sin" Quirin объявил о своём решении покинуть состав MINISTRY:



«Привет всем. Я хотел сообщить вам всем о том, что уже давно у меня на уме. Я решил уйти из MINISTRY. Сейчас я нахожусь в совершенно другом жизненном состоянии и понимаю, что пришло время сосредоточиться на своём здоровье, личной жизни, а также на других проектах и интересах. MINISTRY всегда останутся для меня семьёй. Они все знают, что я их очень люблю и желаю им только самого лучшего и больших успехов. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку. Люблю вас всех!»







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