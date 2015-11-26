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Ministry

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23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

23 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY

29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой

7 ноя 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"

4 апр 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

23 мар 2018 : 		 DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY

28 фев 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2018 : 		 Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»

13 фев 2018 : 		 JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY

12 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления MINISTRY

11 дек 2017 : 		 Новое видео MINISTRY

20 ноя 2017 : 		 SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY

27 сен 2017 : 		 MINISTRY на NUCLEAR BLAST

25 сен 2017 : 		 Видео исполнения новой песни MINISTRY
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MINISTRY покинул гитарист



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Sinhue "Sin" Quirin объявил о своём решении покинуть состав MINISTRY:

«Привет всем. Я хотел сообщить вам всем о том, что уже давно у меня на уме. Я решил уйти из MINISTRY. Сейчас я нахожусь в совершенно другом жизненном состоянии и понимаю, что пришло время сосредоточиться на своём здоровье, личной жизни, а также на других проектах и интересах. MINISTRY всегда останутся для меня семьёй. Они все знают, что я их очень люблю и желаю им только самого лучшего и больших успехов. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку. Люблю вас всех!»

SIN QUIRIN Quits MINISTRY:





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