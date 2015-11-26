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MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз



MINISTRY и PUCK HCKY представили новый мерчендайз специально под плей-офф нынешнего сезона НХЛ. Детали доступны на www.puckhcky.com.















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