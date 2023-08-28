Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
*KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 13
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
*Drum-cam от SEPULTURA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
[= ||| все новости группы



*

Ministry

*



28 авг 2023 : 		 MINISTRY исполнили "Revenge"

17 авг 2023 : 		 Новое видео MINISTRY

20 июн 2023 : 		 AL JOURGENSEN готов покончить с MINISTRY

2 ноя 2022 : 		 MINISTRY проведут стрим

15 сен 2022 : 		 MINISTRY отменили европейский тур

9 мар 2022 : 		 У MINISTRY есть восемь песен

1 мар 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

27 янв 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

9 окт 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»

3 окт 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.
Показать далее
| - |

|||| 28 авг 2023

MINISTRY исполнили "Revenge"



zoom
MINISTRY впервые с 1984 года исполнили песню "Revenge" на выступлении, которое состоялось 24 августа в Dos Equis Pavilion, Dallas, TX,

MINISTRY Perform "Revenge" From Debut Album Live For The First Time Since 1984; Fan-Filmed Video Available




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 313

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом