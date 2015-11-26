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Ministry

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28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

23 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY

29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой

7 ноя 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"

4 апр 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

23 мар 2018 : 		 DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY

28 фев 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2018 : 		 Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»

13 фев 2018 : 		 JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY
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Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»



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Al Jourgensen в недавнем интервью коснулся тематики текстов на новом альбоме "Moral Hygiene":

«Я просто смотрю в зеркало, и с моей стороны было бы упущением не включить в альбом то, что я там вижу. Все говорят: "Он больше не в этом кабинете. Почему ты всё ещё смеешься над ним?" Ну, нет, через это я проходил в течение четырёх лет. На самом деле и на прошлом, и на этом альбоме мне приходилось сдерживать себя, чтобы не использовать это в каждой песне, показывая всё коварство, жадность, коррупцию и манипуляции той администрации. По сравнению с ним Джордж Буш-младший выглядел как детский сад. Это была проверка демократии, права людей на голосование, всего того, что всё ещё продолжается после прихода или после рождения "оранжевого гоблина". Но я должен был это делать, потому что это была значительная часть последних четырёх лет нашей жизни. Не только в Америке — мы были завалены, но и вы видели его твиты, потому что теперь это всё глобальная социальная сеть. Поэтому я подумал, что с моей стороны было бы упущением не пригласить его хотя бы в гости».

Однако Jourgensen поспешил заметить, что Трамп — «не единственная проблема», с которой Америке пришлось столкнуться за последние несколько лет:

«Он — раковая родинка, которая пробивается сквозь кожу, но рак всё ещё под ней, и именно на это я пытаюсь указать. Да, он — прискорбное обстоятельство. На самом деле в долгосрочной перспективе прогноз может быть благоприятным, когда видишь только что вскочившую родинку или фурункул. Вы идёте к врачу, а потом узнаете, что у вас рак. Раньше это была просто родинка, но врач говорит вам, что это гораздо больше, чем просто родинка. Вот так. Так что он просто олицетворяет болезнь, которая сейчас есть на нашей планете».

Далее Al заметил, что не Трамп «вызвал» раскол и ненависть в Америке, но он «определённо указал на это», открыв шлюзы для всех доселе скрытых фанатиков:

«Люди вылезли из-под своих камней. По крайней мере, в прошлом расизм был за закрытой дверью в переулке. Он вывел его на открытое пространство. Но это не его заслуга. Трамп не настолько умён, чтобы сделать это. Это было сделано прямо по русской программе, по программе КГБ — разделяй и властвуй. Если вам не нравится капитализм, заставьте его съесть себя. Нам не нужно его захватывать. Вместо того чтобы тратить три триллиона долларов на ядерную войну и уничтожить половину планеты, мы можем потратить пару миллионов долларов на коррумпированного политика и купить несколько русских ботов, чтобы они захватили Интернет и распространяли ложную информацию. Так что они получили больше выгоды от этой войны.

Это война — давайте начистоту: это война, и они её выиграли. Они победили в полной мере. Они вели войну и победили, вероятно, менее чем за пятьсот миллионов долларов. Мы потратили столько триллионов в Афганистане и Ираке, используя силовые методы. Они используют социальные сети и некоторые коррупционные подкупы. Половина наших сенаторов подкуплена. Так что они получили то, что хотели. Они победили. Но знаете что? Я просто думаю, что люди, если лишить их свободы на достаточно долгий срок, однажды проснутся и поймут: "Это отстой". Мне всё равно, сколько у вас тайной полиции или сколько у вас объектов наблюдения. Это одно и то же. Вот почему я думаю, что демократия в конце концов победит, но это нелёгкий путь».

MINISTRY



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КомментарииСкрыть/показать 14 )

Ress


28 авг 2021, 10:54		Ну хорошо хоть при Бидоне страна расцветёт))0

Evil Dmitry


28 авг 2021, 10:56		Еще один идиот открыл рот о политике. Лучше музыку сочиняй, Нострадамус :)))))))))))))) Ну и конечно во всем виноваты русские :))) Отличный продукт американской пропаганды.

Snower


28 авг 2021, 11:07		На самом деле все просто - нужно аннулировать все визы и никуда граждан страны - террориста не пускать. И так быть русским уже нарицательное, русских почти все презирают и ненавидят.

Nepalcev


28 авг 2021, 11:11		Snower, главное, не забыть отрезать пуповину с тоталитарным газом. Она так мешает самостийности.)))

xRReth


28 авг 2021, 11:13		Я чет нифига не понял в его размышлениях

Nepalcev


28 авг 2021, 11:18		xRReth, если кратко - печатный станок, оказывается, не резиновый, но в этом виноваты, естественно, русские.

pal sanych


28 авг 2021, 11:19		snower забыл в конце добавить рефрен про славу украине

REDDER


28 авг 2021, 11:22		Еще один музыкальный идиот возомнил себя великим политическим провидцем...
Так чем же отличается "белая демократия" от "черной"7

Санчез


28 авг 2021, 11:22		Еще ОДИН околополитик, на этот раз из "никогого" министри..мда

olly71


28 авг 2021, 11:30		Я так понимаю крепкую дружбу с наркотиками он не завязал.

xRReth


28 авг 2021, 11:46		Nepalcev, так тут ещё и словесный понос вообще ни про что. Кто в кого воевал-то, война блять

Nepalcev


28 авг 2021, 11:52		xRReth, это его так на измену высаживает.

balamut75


28 авг 2021, 12:25		Тупой идиот с войной в своей башке.Русские его победили? - Клоун! Их победила коррупция во всех сферах власти и бизнеса.Насаждая всем свою демократию крылатыми ракетами и бомбёжкой взращивали расизм у себя в стране,нищету и кучю гетто.Теперь у них победили пидерасты,трансвеститы,упоротые поклонники чёрного наркомана-уголовника задушенного ментом при задержании а может и сам прибрался.И мы русские здесь ни приделах.Сами расхлёбывайте что натворили.

xRReth


28 авг 2021, 12:29		btw, комментарий чисто поржать.
не в обиду никому (и уж тем более, не с целью опустить Юргенсена) будет сказано, но. Какого хрена вы ждёте адекватности от... НЕГО? И уж тем более, к чему комментарии про наркоту? Вы Sphinctour видели? да дядя Эл не просто состоит из наркоты, у него, кмк, уже организм научился её вырабатывать. Так что какая, к херам свинячьим, адекватность, хосспаде.
Не то чтобы я на него смотрю как на клоуна, нет конечно. Просто он суть есть такая вещь в себе, что все его действия надо пропускать через призму 30и+ лет активности Министри.
Мне все эти новости вообще для поугорать (хотя тут, конечно, во всем потоке звуков совсем мысли нихуя нет, что он там подразумевал - одному Баркеру известно)


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