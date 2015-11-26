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Лидер MINISTRY : «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»



Al Jourgensen в недавнем интервью коснулся тематики текстов на новом альбоме "Moral Hygiene":



«Я просто смотрю в зеркало, и с моей стороны было бы упущением не включить в альбом то, что я там вижу. Все говорят: "Он больше не в этом кабинете. Почему ты всё ещё смеешься над ним?" Ну, нет, через это я проходил в течение четырёх лет. На самом деле и на прошлом, и на этом альбоме мне приходилось сдерживать себя, чтобы не использовать это в каждой песне, показывая всё коварство, жадность, коррупцию и манипуляции той администрации. По сравнению с ним Джордж Буш-младший выглядел как детский сад. Это была проверка демократии, права людей на голосование, всего того, что всё ещё продолжается после прихода или после рождения "оранжевого гоблина". Но я должен был это делать, потому что это была значительная часть последних четырёх лет нашей жизни. Не только в Америке — мы были завалены, но и вы видели его твиты, потому что теперь это всё глобальная социальная сеть. Поэтому я подумал, что с моей стороны было бы упущением не пригласить его хотя бы в гости».



Однако Jourgensen поспешил заметить, что Трамп — «не единственная проблема», с которой Америке пришлось столкнуться за последние несколько лет:



«Он — раковая родинка, которая пробивается сквозь кожу, но рак всё ещё под ней, и именно на это я пытаюсь указать. Да, он — прискорбное обстоятельство. На самом деле в долгосрочной перспективе прогноз может быть благоприятным, когда видишь только что вскочившую родинку или фурункул. Вы идёте к врачу, а потом узнаете, что у вас рак. Раньше это была просто родинка, но врач говорит вам, что это гораздо больше, чем просто родинка. Вот так. Так что он просто олицетворяет болезнь, которая сейчас есть на нашей планете».



Далее Al заметил, что не Трамп «вызвал» раскол и ненависть в Америке, но он «определённо указал на это», открыв шлюзы для всех доселе скрытых фанатиков:



«Люди вылезли из-под своих камней. По крайней мере, в прошлом расизм был за закрытой дверью в переулке. Он вывел его на открытое пространство. Но это не его заслуга. Трамп не настолько умён, чтобы сделать это. Это было сделано прямо по русской программе, по программе КГБ — разделяй и властвуй. Если вам не нравится капитализм, заставьте его съесть себя. Нам не нужно его захватывать. Вместо того чтобы тратить три триллиона долларов на ядерную войну и уничтожить половину планеты, мы можем потратить пару миллионов долларов на коррумпированного политика и купить несколько русских ботов, чтобы они захватили Интернет и распространяли ложную информацию. Так что они получили больше выгоды от этой войны.



Это война — давайте начистоту: это война, и они её выиграли. Они победили в полной мере. Они вели войну и победили, вероятно, менее чем за пятьсот миллионов долларов. Мы потратили столько триллионов в Афганистане и Ираке, используя силовые методы. Они используют социальные сети и некоторые коррупционные подкупы. Половина наших сенаторов подкуплена. Так что они получили то, что хотели. Они победили. Но знаете что? Я просто думаю, что люди, если лишить их свободы на достаточно долгий срок, однажды проснутся и поймут: "Это отстой". Мне всё равно, сколько у вас тайной полиции или сколько у вас объектов наблюдения. Это одно и то же. Вот почему я думаю, что демократия в конце концов победит, но это нелёгкий путь».







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