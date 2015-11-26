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Лидер MINISTRY : «Долобэнэ, марш за дозой!»



Al Jourgensen в рамках недавнего интервью рассказал о причинах отмены тура:



«Пока эти долбаные болваны не сделают то, что нужно, чтобы общество могло функционировать, и не сделают свои долбаные прививки, [ехать в тур] будет небезопасно. В этом туре есть штаты, где уровень вакцинации составляет менее 50 %. [Путешествуя на туристическом автобусе], вы буквально находитесь в чашке Петри длиной 45 футов. В закрытой камере находятся 12 человек со средним трёхфутовым личным пространством, которые дышат одними и теми же веществами. И в то же время вы подвергаетесь контакту с тысячами людей каждый вечер и их испарениями. Это рецепт катастрофы, никто не чувствовал себя в безопасности. Так что, надеюсь, к марту мы достигнем коллективного иммунитета».







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