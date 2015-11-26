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Ministry

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9 окт 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»

3 окт 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

23 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY

29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой

7 ноя 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"

4 апр 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

23 мар 2018 : 		 DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY
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|||| сегодня

Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»



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Al Jourgensen в рамках недавнего интервью рассказал о причинах отмены тура:

«Пока эти долбаные болваны не сделают то, что нужно, чтобы общество могло функционировать, и не сделают свои долбаные прививки, [ехать в тур] будет небезопасно. В этом туре есть штаты, где уровень вакцинации составляет менее 50 %. [Путешествуя на туристическом автобусе], вы буквально находитесь в чашке Петри длиной 45 футов. В закрытой камере находятся 12 человек со средним трёхфутовым личным пространством, которые дышат одними и теми же веществами. И в то же время вы подвергаетесь контакту с тысячами людей каждый вечер и их испарениями. Это рецепт катастрофы, никто не чувствовал себя в безопасности. Так что, надеюсь, к марту мы достигнем коллективного иммунитета».

MINISTRY



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


9 окт 2021, 12:15		Этот дед порвался, несите другого

Evil3062


9 окт 2021, 12:52		идиот он чего новости РФ смотрит и соловьиный помет втирает

Ress


9 окт 2021, 14:06		"Так что, надеюсь, к марту мы достигнем коллективного иммунитета»."
Пчел...


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