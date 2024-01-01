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Новое видео MINISTRY



"B.D.E." (a.k.a. "Big Dick Energy"), новое видео MINISTRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома HOPIUMFORTHEMASSES, выход которого намечен на первое марта на Nuclear Blast Records.







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