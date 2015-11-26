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Ministry

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11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

23 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY

29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой

7 ноя 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"

4 апр 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

23 мар 2018 : 		 DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY

28 фев 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2018 : 		 Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»

13 фев 2018 : 		 JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY

12 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления MINISTRY

11 дек 2017 : 		 Новое видео MINISTRY

20 ноя 2017 : 		 SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY
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Новое видео MINISTRY



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"Good Trouble", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Moral Hygiene, выходящего первого октября на Nuclear Blast Records:

01. Alert Level

02. Good Trouble

03. Sabotage Is Sex

04. Disinformation

05. Search And Destroy

06. Believe Me

07. Broken System

08. We Shall Resist

09. Death Toll

10. TV Song #6 (Right Around The Corner Mix)

MINISTRY To Release 'Moral Hygiene' Album In October; 'Good Trouble' Video Available








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144


11 июл 2021, 19:15		А шо, труба не банит видосики с такими речевками?


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