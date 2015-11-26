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MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз



PUCK HCKY, занимающиеся выпуском хоккейного мерчендайза с символикой тяжёлых групп, объявили о начале сотрудничества с группой MINISTRY. С ассортиментом можно познакомиться в официальном магазине Puck Hcky.























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