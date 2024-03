сегодня



Новое видео MINISTRY



"New Religion", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hopiumforthemasses", выпущенного на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. B.D.E.

02. Goddamn White Trash***

03. Just Stop Oil

04. Aryan Embarrassment**

05. TV Song 1/6 Edition

06. New Religion

07. It's Not Pretty

08. Cult of Suffering*

09. Ricky's Hand



* Featuring Eugene Hütz (GOGOL BORDELLO)

** Featuring Jello Biafra

***Featuring Pepper Keenan







