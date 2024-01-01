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Лидер MINISTRY: «Еще альбом и на покой»



Al Jourgensen в интервью Loudwire Nights вновь сообщил, что собирается отправить MINISTRY на свалку истории:



«Саундтреки — вот что мне по душе. После того, как мы разберемся с парой последних альбомов, парой последних туров, а потом, да, я займусь ими и активизмом. В этот момент, честно говоря, я думаю, что, поскольку наши тексты довольно саркастичны и политически окрашены, я все же полагаю, что в долгосрочной перспективе я добьюсь большего, если буду просто активистом без зарплаты, очень похожим на того, что делает Tom Morello. Так что буду двигаться в этом направлении. Буду заниматься этим и саундтреками. Я вполне счастлив. Я не собираюсь сворачиваться в клубок, брать бабушкино одеяло, смотреть телевизор весь день или играть в гольф.



Творческий процесс не останавливается. Просто ты переориентируешь его, в отличие от того, чтобы постоянно играть в одной группе и пытаться превзойти себя и убедиться, что ты не хуже, чем предыдущий. На данный момент мне это неинтересно. Просто продолжаю двигаться вперед»



Он также заметил, что "Hopiumforthemasses" не будет последним диском коллектива:



«У нас есть еще один. Когда я [ранее говорил, что у нас остался еще один альбом], я только что закончил "Hopium". Так что у нас выходит еще одна новая пластинка, на которую я вновь привлек старого товарища с ранних времен. К группе снова присоединится Paul'ом Barker'ом, мы собираемся записать его вместе, и это будет наш последний альбом.



Наступает момент, когда — в музыкальной шкале есть столько-то нот, есть столько-то возможностей, и я думаю, что мы довели до совершенства наш жанр, каким бы он ни был. Людям нравится называть это индастриалом или чем-то еще; я просто называю это музыкой. Но это, безусловно, наш жанр. И наступает момент, когда ты не хочешь начинать движение на спад. И мы все находимся в правильном возрасте. Мы достигли пика в нужное время. И следующий, и последний альбом должны быть свежими, потому что возвращение в состав Paul'a Barker'a для последнего альбома, я думаю, это... Мы все выросли за последние 40 лет. И я знаю, что мне хорошо работается с ним в студии, как это было видно по альбомам 90-х, которые мы делали. Так что, да, я с нетерпением жду следующего. Но что я смогу сделать после него, чтобы превзойти его? И мир к тому времени не изменится волшебным образом. Но в музыкальном плане наступает момент, когда все, что происходит дальше, идет по наклонной. Я вижу, что так происходит со многими группами. А мне не нужны деньги, мне не нужно ничего. Поэтому я считаю, что сейчас самое время остановиться. Мне только что исполнилось 65, а это значит, что мой почтовый ящик забит всяким дерьмом из AARP. Я удалил пирсинг. Я убрал свои дреды. Я решил, что в 65 лет я стану взрослым. [смеется] Всего хорошего».



Al также сообщил, что одной из последних записей MINISTRY станет ремейк первого альбома группы, "With Sympathy", который, по его словам, он практически не контролировал, так как в то время его направление диктовала звукозаписывающая компания.



«Я не включаю его в число финальных альбомов, потому что он уже готов. Именно над ним я сейчас и работаю. И мы собираемся закончить эту перезапись, как только закончим турне с Gary Numan'ом, которое мы проводим в марте. Потом я потрачу месяц на то, чтобы закончить эту перезапись со всеми новыми обновленными версиями той первой пластинки с новым коллективом. Так что это, несомненно, другая работа, новые аранжировки.



Я ненавидел эту пластинку 40 лет, но с этой группой, с тем, как мы к ней подходим, получается, что эти песни почти актуальны 40 лет спустя, тогда как раньше я их ненавидел. Все дело в том, что я пошел и увидел кавер-группу MINISTRY около двух лет назад здесь, в Лос-Анджелесе. И в каком-то смысле впервые за все время я понял, что некоторые поклонники раннего материала хотели получить от него. Я начал понимать. И вот однажды вечером, когда мы были в туре с Numan'ом в прошлом году, группа незаметно подошла ко мне. Я к тому, что мы записываем материал концерта и переслушиваем его, пока едем в машине. И вдруг они начали исполнять ранний материал, который они сделали за моей спиной. Они работали над ним четыре месяца. Потому что они знали, как я его ненавижу. Поэтому они дождались, пока я полностью накурился и напился, и начали исполнять этот материал. И после того, как я увидел эту кавер-группу, я подумал: "Ладно. Хорошо. Почему бы и нет? Давайте попробуем". И так, да, я действительно доволен новыми версиями. Так что этот альбом выйдет до последнего альбома, который я сделаю с Barker'ом. В следующем году у нас будет два альбома и куча туров».







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