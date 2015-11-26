Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

AL JOURGENSEN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, чего жать от выходящего первого октября альбома "Moral Hygiene":
«Всё как обычно. Просто развитие звучания MINISTRY, которое совершенствовалось последние 30 или 40 лет. И я думаю, что в этот раз мы попали в точку. Есть несколько альбомов, которые я хотел бы переделать, и есть несколько, которые мне очень нравятся. Но эта пластинка из категории "с энтузиазмом". Этот альбом можно назвать злободневным».
Mistis
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