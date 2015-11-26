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Chris Cornell

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7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла

22 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла

27 фев 2018 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

9 фев 2018 : 		 Песня CHRIS CORNELL в новом альбоме "Johnny Cash: Forever Words"

7 янв 2018 : 		 Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле

20 ноя 2017 : 		 Новая версия видео CHRIS CORNELL

20 ноя 2017 : 		 VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла

13 окт 2017 : 		 VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа

11 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»

11 авг 2017 : 		 В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла

7 авг 2017 : 		 Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера

5 авг 2017 : 		 Дочка Криса Корнелла почтила память отца

4 авг 2017 : 		 ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла

17 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла

17 июл 2017 : 		 GEOFF TATE о Крисе Корнелле

30 июн 2017 : 		 Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать»

26 июн 2017 : 		 DEE SNIDER почтил память Криса Корнелла

21 июн 2017 : 		 Дочь Криса Корнелла почтила память отца
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Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году



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Журналист Rolling Stone и Billboard Corbin Reiff в серии твиттов сообщил о том, что в 2020 году состоится релиз новой книги о Крисе Корнелле:

«Я весь прошлый год собирал интервью и проводил исследования и не могу передать словами, насколько я доволен тем, что получается!»

Он также сообщил, что поговорил с легендарным продюсером Jack'ом Endino, сотрудничавшим с SOUNDGARDEN на ранних записях, известным критиком из Сиэттла Dawn'ом Anderson'ом — первым человеком, кто написал обзор на музыку группы в 1986 году. Но пока неизвестно, общался ли он с кем-то из семьи Корнелла или коллегами по SOUNDGARDEN, AUDIOSLAVE или TEMPLE OF THE DOG.



Book On CHRIS CORNELL Coming In 2020





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