сегодня



Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году



Журналист Rolling Stone и Billboard Corbin Reiff в серии твиттов сообщил о том, что в 2020 году состоится релиз новой книги о Крисе Корнелле:



«Я весь прошлый год собирал интервью и проводил исследования и не могу передать словами, насколько я доволен тем, что получается!»



Он также сообщил, что поговорил с легендарным продюсером Jack'ом Endino, сотрудничавшим с SOUNDGARDEN на ранних записях, известным критиком из Сиэттла Dawn'ом Anderson'ом — первым человеком, кто написал обзор на музыку группы в 1986 году. Но пока неизвестно, общался ли он с кем-то из семьи Корнелла или коллегами по SOUNDGARDEN, AUDIOSLAVE или TEMPLE OF THE DOG.

















+0 -0









просмотров: 79

