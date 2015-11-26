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Дочка Криса Корнелла исполнила песню Принса



Toni Cornell исполнила кавер-версию композиции Принса "Nothing Compares 2 U" в программе "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" вместе с гитаристом Pete'ом Thorn'ом, ранее выступавшим с Крисом.







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