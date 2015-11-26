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Chris Cornell

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|||| сегодня

Дочка Криса Корнелла исполнила песню Принса



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Toni Cornell исполнила кавер-версию композиции Принса "Nothing Compares 2 U" в программе "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" вместе с гитаристом Pete'ом Thorn'ом, ранее выступавшим с Крисом.

CHRIS CORNELL's Daughter And PETE THORN Perform 'Nothing Compares 2 U' On 'Jimmy Fallon' (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


18 дек 2021, 22:13		О Коннор лучше
И не только Лучше,в её песне есть Всё! Особенно эмоции.
Здесь конечно постно


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