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Chris Cornell

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Вышел новый альбом Криса Корнелла



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Vicky Cornell и дети Toni и Christopher, при поддержке Chris Cornell Estate и UMe, выпустили пятую пластинку Криса Корнелла — "No One Sings Like You Anymore", в которую вошли десять кавер-версий исполнителей, вдохновлявших его на творчество. Материал был записан в 2016 году незадолго до его смерти. Всё было сыграно Крисом и Brendan'ом O'Brien'ом, который также занимался и сведением материала. Физические версии альбома на пластинках и CD будут доступны 19 марта.

Трек-лист:

01. Get It While You Can (известна по исполнению Janis Joplin)

02. Jump Into The Fire (Harry Nilsson)

03. Sad Sad City (GHOSTLAND OBSERVATORY)

04. Patience (GUNS N' ROSES)

05. Nothing Compares 2 U (Prince)

06. Watching The Wheels (John Lennon)

07. You Don't Know Nothing About Love (Carl Hall)

08. Showdown (ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA)

09. To Be Treated Rite (Terry Reid)

10. Stay With Me Baby (Lorraine Ellison)

CHRIS CORNELL



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