Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 264
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 44
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 30
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Chris Cornell

*



17 июн 2021 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN и вдова Криса Корнелла достигли соглашения

13 май 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла и врач, выписывавший лекарства её мужу, достигли мирового соглашения

2 фев 2021 : 		 Вики Корнелл — о новой музыке Криса

24 дек 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от Криса Корнелла

16 дек 2020 : 		 Вышел новый альбом Криса Корнелла

5 ноя 2020 : 		 EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле

2 окт 2020 : 		 Крис Корнелл вновь первый

24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты SOUNDGARDEN и вдова Криса Корнелла достигли соглашения



*
zoom
*
* *
SOUNDGARDEN и Vicky Cornell объявили о том, что с 15 июня 2021 года они пришли к временному соглашению, согласно которому аккаунты и веб-сайт SOUNDGARDEN в социальных сетях будут переданы оставшимся участникам группы — Kim'у Thayil'у, Matt'у Cameron'у и Ben'у Shepherd'у и их менеджерам Red Light Management. Это касается веб-сайта SOUNDGARDEN, Facebook, Instagram и Twitter.

«Соглашение знаменует собой продуктивный первый шаг на пути к исцелению и открытому диалогу, и стороны хотят, чтобы аккаунты в социальных сетях прославляли достижения и музыку группы, продолжая чтить наследие Криса», — говорится в заявлении Thayil'а, Cameron'a и Shepherd'a.

Vicky: «Благодаря нашим совместным усилиям в социальных сетях и временному соглашению моя семья, а также члены SOUNDGARDEN надеются прославлять Криса и его музыку из взаимного уважения и любви. Мы все ощущаем глубокую боль, вызванную трагической потерей Криса и той дорогой, по которой мы движемся».

Surviving SOUNDGARDEN Members And CHRIS CORNELL



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 234

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом