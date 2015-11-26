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Музыканты SOUNDGARDEN и вдова Криса Корнелла достигли соглашения



SOUNDGARDEN и Vicky Cornell объявили о том, что с 15 июня 2021 года они пришли к временному соглашению, согласно которому аккаунты и веб-сайт SOUNDGARDEN в социальных сетях будут переданы оставшимся участникам группы — Kim'у Thayil'у, Matt'у Cameron'у и Ben'у Shepherd'у и их менеджерам Red Light Management. Это касается веб-сайта SOUNDGARDEN, Facebook, Instagram и Twitter.



«Соглашение знаменует собой продуктивный первый шаг на пути к исцелению и открытому диалогу, и стороны хотят, чтобы аккаунты в социальных сетях прославляли достижения и музыку группы, продолжая чтить наследие Криса», — говорится в заявлении Thayil'а, Cameron'a и Shepherd'a.



Vicky: «Благодаря нашим совместным усилиям в социальных сетях и временному соглашению моя семья, а также члены SOUNDGARDEN надеются прославлять Криса и его музыку из взаимного уважения и любви. Мы все ощущаем глубокую боль, вызванную трагической потерей Криса и той дорогой, по которой мы движемся».







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