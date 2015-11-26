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Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла



В честь 56-летия Криса Корнелла была выпущена кавер-версия композиции GUNS N' ROSES "Patience", которая была записана с продюсером Brendan'ом O'Brien'ом за несколько месяцев до смерти музыканта.



«Его день рождения подходящее время для того, чтобы опубликовать этот трек и отметить творческое наследие Криса, его историю и искусство. Настоящий человек не исчезает до тех пор, пока его имя на устах... и благодаря его искусству, душа артиста сияет как никогда ярко до тех пор, пока люди обращаются к его творчеству и помнят о нем. Выпустить музыку, которая была особенной для Криса — это лишний раз напомнить о той частичке, которая еще с нами, его сердце и душе, о его любви и его наследии».













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