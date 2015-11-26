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Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле



По сообщению Variety, в работе находится документальный фильм о Крисе Корнелле, продюсерами которого являются вдова музыканта, Vicky, а также Брэд Питт и компания Peter'a Berg'a Film 45. Он же, известный по фильмам "Lone Survivor", "Deepwater Horizon", будет режиссёром ленты.











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