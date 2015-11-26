Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 34
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 28
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 25
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
*Видео с текстом от IN FLAMES 19
[= ||| все новости группы



*

Chris Cornell

*



16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла

22 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла

27 фев 2018 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

9 фев 2018 : 		 Песня CHRIS CORNELL в новом альбоме "Johnny Cash: Forever Words"

7 янв 2018 : 		 Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле

20 ноя 2017 : 		 Новая версия видео CHRIS CORNELL

20 ноя 2017 : 		 VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла

13 окт 2017 : 		 VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа

11 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»

11 авг 2017 : 		 В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла

7 авг 2017 : 		 Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера

5 авг 2017 : 		 Дочка Криса Корнелла почтила память отца

4 авг 2017 : 		 ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла

17 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла

17 июл 2017 : 		 GEOFF TATE о Крисе Корнелле
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле



*
zoom
*
* *
По сообщению Variety, в работе находится документальный фильм о Крисе Корнелле, продюсерами которого являются вдова музыканта, Vicky, а также Брэд Питт и компания Peter'a Berg'a Film 45. Он же, известный по фильмам "Lone Survivor", "Deepwater Horizon", будет режиссёром ленты.



New CHRIS CORNELL Documentary To Be Co-Produced By BRAD PITT And PETER BERG



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 96

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом