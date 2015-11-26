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Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй



Представители семьи Криса Корнелла сообщили, что недавно анонсированный фильм "Black Days" «не был одобрен или санкционирован» с их стороны. Также было сказано, что никто из производителей фильма «не пытался выйти на контакт по этому вопросу».







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