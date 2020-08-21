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Chris Cornell

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Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле



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По сообщению местного радио, в конце прошлой недели вандалы измазали белой краской памятник фронтмену SOUNDGARDEN Крису Корнеллу, который был установлен в Музее поп-культуры (MoPOP) в Сиэтле.

Вдова Криса, Vicky, опубликовала в своих соцсетях заявление о том, что она и дети пары «были очень расстроены» случившимся:

«Эта статуя — не просто произведение искусства, а посвящение Крису, его неоценимому музыкальному наследию и всем ценностям, которые он исповедовал. Это памятник Крису, которого любили не только в Сиэтле, но и во всем мире.

Перед лицом этой ненависти и разрушения мы хотим ещё раз поблагодарить поклонников, которые всегда любили и поддерживали его. Ваша поддержка даёт нам силы пережить это жестокое проявление вандализма. Памятник будет восстановлен. Ненависть не пройдёт!»

Статуя, которая была передана музею самой Vicky Cornell, установлена снаружи MoPOP, около южного входа. Она была создана скульптором Nick'ом Marras'ом, памятник изображает легендарного рок-музыканта в его иконической позе и в узнаваемом сценическом костюме.

CHRIS CORNELL Statue In Seattle Vandalized

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My children and I are heartbroken to learn of the vandalization of Chris’s statue at the Museum of Pop Culture in Seattle. The statue is not only a work of art but a tribute to Chris, his incomparable musical legacy and everything that he stood for. It represents Chris, who is beloved not only in Seattle, but worldwide. In the face of this hate and destruction, we are thankful once again to the fans who stood up to support him and showed such immense love. It lifted our hearts to hear that fans brought supplies and attempted to clean up the heartbreaking vandalism. The statue will be restored. Hate will not win. Chris is Seattle’s Son! @mopopseattle @vulcaninc on behalf of our family thank you 🖤

Публикация от Chris Cornell (@chriscornellofficial)




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Sw0Rn


25 авг 2020, 17:34		Наказать виновных! Корнелла то за что ненавидят?

YNWA


25 авг 2020, 18:12		"Black Hole Sun" же. Нельзя использовать слово black, если ты белый.

Dr_Sexy


25 авг 2020, 18:36		Так будет с памятником каждого белого говнаря. Рок - изобретение Афроамериканцев, белые империалисты-угнетатели не имеют права его играть

Nord61


25 авг 2020, 20:20		''Корнелла то за что ненавидят?''

Цветом кожи не вышел. Доиграются они там, скоро им ответки начнут прилетать. Любое действие рождает противодействие. Особенно, если 12% полуграмотного чёрного меньшинства залупается на 75% большинства.

Svarg_1349


25 авг 2020, 20:28		От теперешних долбоебов в Сиэтле не знаю, кто чего ожидал. Не лучшее время для возведения памятника выбрали определенно.


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