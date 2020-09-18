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Chris Cornell

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24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла

22 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла

27 фев 2018 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL
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Нереализованный трек Криса Корнелла



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18 сентября дочке Криса Корнелла, Тони, исполнилось 16 лет, и по этому случаю вдова музыканта решила сделать ей подарок, опубликовав один из нереализованных треков Криса.

CHRIS CORNELL - Clip Of Previously Unheard Solo Track Released
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Toni, Your dad would be so proud of the smart, strong, beautiful, and confident woman you are growing up to be. You are so very loved, and you give so much love, freely and unconditionally. Your first sentence was “I love you” to your baby brother when you first met him. As your dad so perfectly sang and what it’s always all about - “Only these three words repeating…I love you...” Continue to do great things, my sweet girl. He is always with you! And to celebrate you with everyone- I’m sharing part of daddy’s original version of “Only These Words” Happy 16th Birthday, Toni! ❤️ Mama @vickycornell, @tonivasil, @cball.cnc

Публикация от Chris Cornell (@chriscornellofficial)




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