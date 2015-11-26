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Chris Cornell

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2 окт 2020 : 		 Крис Корнелл вновь первый

24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла

22 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла
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|||| 2 окт 2020

Крис Корнелл вновь первый



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Композиция Криса Корнелла, выпущенная после его смерти, его прочтение хита GUNS N' ROSES "Patience", стала первой в чартах Billboard's Mainstream Rock Songs.

CHRIS CORNELL Earns First Posthumous #1 Single With Cover Of GUNS N' ROSES Classic "Patience"



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