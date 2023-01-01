сегодня



Новая статуэтка CHRIS CORNELL



KnuckleBonz сообщили о том, что с осени 2023 года тиражом в 3 000 копий (каждая экземпляр пронумерован и снабжен сертификатом) будет выпущена статуэтка Криса Корнелла образца начала 90-х.







+0 -0



просмотров: 98

