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Вдова Криса Корнелла и врач, выписывавший лекарства её мужу, достигли мирового соглашения



По информации Deadline, вдова Криса Корнелла и врач артиста достигли конфиденциального мирового соглашения по иску, в котором она обвинила врача в чрезмерном назначении лекарств, что в конечном итоге привело к самоубийству певца.



«После нескольких лет судебных разбирательств и переговоров об урегулировании истцы и (доктор Роберт Коблин и Robertson Cardiovascular Center LLC) достигли конфиденциального соглашения об урегулировании всех претензий, заявленных каждым истцом, — говорится в судебных документах, поданных 2 апреля адвокатами семьи Корнелл. К сожалению, как и в случае со многими делами знаменитостей, этот иск также привлёк внимание неблагополучных персон, которые преследовали истцов, в том числе угрожая жизни и безопасности истцов Тони Корнелл и Кристофера Николаса Корнелла».



В первоначальном иске Вики утверждала, что доктор Роберт Коблин выписал 940 доз препарата для борьбы с беспокойством Лоразепам (он же Ативан), а также Оксикодон в течение последних 20 месяцев его жизни, даже не осмотрев фронтмена SOUNDGARDEN, не проведя лабораторных исследований и не сделав ничего другого, чтобы определить, находится ли Крис в опасности. В иске утверждается, что врач не предпринял никаких шагов для защиты Криса, хотя Коблин знал, что музыкант «склонен к наркомании».







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