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Chris Cornell

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22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла

22 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла

27 фев 2018 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

9 фев 2018 : 		 Песня CHRIS CORNELL в новом альбоме "Johnny Cash: Forever Words"

7 янв 2018 : 		 Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле

20 ноя 2017 : 		 Новая версия видео CHRIS CORNELL

20 ноя 2017 : 		 VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла

13 окт 2017 : 		 VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа

11 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»
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|||| сегодня

Биография Криса Корнелла выйдет летом



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Двадцать восьмого июля состоится релиз биографии Криса Корнелла "Total F*cking Godhead - The Biography Of Chris Cornell", изданием которой занимаются Simon & Schuster.

CHRIS CORNELL Biography




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alias


22 июл 2020, 11:05		а без мата в названии никак нельзя?


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