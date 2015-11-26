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Биография Криса Корнелла выйдет летом



Двадцать восьмого июля состоится релиз биографии Криса Корнелла "Total F*cking Godhead - The Biography Of Chris Cornell", изданием которой занимаются Simon & Schuster.











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