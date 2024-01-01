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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
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*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Chris Cornell

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23 июл 2024 : 		 CHRIS CORNELL исполняет The Rolling Stones

23 апр 2023 : 		 Новая статуэтка CHRIS CORNELL

18 дек 2021 : 		 Дочка Криса Корнелла исполнила песню Принса

17 июн 2021 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN и вдова Криса Корнелла достигли соглашения

13 май 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла и врач, выписывавший лекарства её мужу, достигли мирового соглашения

2 фев 2021 : 		 Вики Корнелл — о новой музыке Криса

24 дек 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от Криса Корнелла

16 дек 2020 : 		 Вышел новый альбом Криса Корнелла

5 ноя 2020 : 		 EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле

2 окт 2020 : 		 Крис Корнелл вновь первый

24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году
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|||| сегодня

CHRIS CORNELL исполняет The Rolling Stones



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NANCY WILSON опубликовала видео исполнения CHRIS'ом CORNELL'ом хита The Rolling Stones “Wild Horses” в 1991 году.




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