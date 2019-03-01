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Chris Cornell

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4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла

22 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла

27 фев 2018 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

9 фев 2018 : 		 Песня CHRIS CORNELL в новом альбоме "Johnny Cash: Forever Words"

7 янв 2018 : 		 Фэнов CHRIS'а CORNELL'а просят не фотографироваться на его могиле

20 ноя 2017 : 		 Новая версия видео CHRIS CORNELL

20 ноя 2017 : 		 VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла

13 окт 2017 : 		 VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа

11 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»

11 авг 2017 : 		 В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла

7 авг 2017 : 		 Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера

5 авг 2017 : 		 Дочка Криса Корнелла почтила память отца

4 авг 2017 : 		 ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла

17 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла
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DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE



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Профессиональное видео исполнения вокалистом FOO FIGHTERS Dave'ом Grohl'ом, басистом METALLICA Robert'ом Trujillo и участниками AUDIOSLAVE Tom'ом Morello и Brad'ом Wilk'ом композиции AUDIOSLAVE "Show Me How To Live" на вечере памяти Криса Корнелла, который состоялся в Лос-Анджелесе, доступно ниже.



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