Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen и Alain Johannes и один изоснователей группы ELEVEN, Alain Johannes, исполнили песню Chris'a Cornell'a "The Keeper" — видео доступно ниже.



















