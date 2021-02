сегодня



Вики Корнелл — о новой музыке Криса



Вики Корнелл в рамках недавней беседы с "The Rizzuto Show" рассказала, что вслед за "No One Sings Like You Anymore: Volume One" готовится и вторая часть:



«В отличие от первого релиза, который прошёл мастеринг и был закончен в виде демо, мастеринг второй части он сделал, но до конца демо сделать не успел. Но нам очень повезло, что он был столь творчески одарённым и оставил нам столько музыки. Она не до конца закончена, но тут достаточно материала для работы, и везде есть фирменный стиль Криса. Так что это и правда что-то особенное. Музыки будет много».



















