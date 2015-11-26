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Chris Cornell

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3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла

22 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR почтил память Криса Корнелла

27 фев 2018 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

9 фев 2018 : 		 Песня CHRIS CORNELL в новом альбоме "Johnny Cash: Forever Words"
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Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа



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Вдова Криса Корнелла Вики опубликовала сообщение относительно того, что активисты движения "Save The Children" ответственны за акт вандализма над статуей ей мужа:

«Я знаю, что новость о вандализме была так же душераздирающа для многих из вас, как и для нашей семьи. Поэтому я хотела поделиться этим с вами и прояснить ту дезинформацию, которая продолжает распространяться в сети о предполагаемых бунтовщиках и протестующих из "Save The Children", которые, якобы, несут ответственность за это бессмысленное осквернение статуи, что базируется на основе надписи около статуи на асфальте...

За несколько дней до акта вандализма кто-то мелом перед статуей написал написал "Save The Children". В ночь перед этим шёл дождь. Следовательно, к четвергу утра, когда случился акт вандализма, большая часть написанного мелом была смыта, и осталось только слово "Дети".

К сожалению, в распространении этого ложного изложения были замешаны те самые люди, которые раньше "лайкали" посты, поощрявшие желание того, чтобы кто-то осквернил статую Криса. Обидно думать, что кто-то захочет совершить такой бессмысленный поступок. Не менее огорчительно сейчас видеть, как эти же люди ложно обвиняют других. Мы были бы признательны, если бы эти обвинители перестали распространять дезинформацию и разжигать рознь, так как это пятнает наследие Криса, маскирует правду и причиняет боль тем, кого любил Крис, а также истинным поклонникам Криса Корнелла».

CHRIS CORNELL





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