Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа



Вдова Криса Корнелла Вики опубликовала сообщение относительно того, что активисты движения "Save The Children" ответственны за акт вандализма над статуей ей мужа:



«Я знаю, что новость о вандализме была так же душераздирающа для многих из вас, как и для нашей семьи. Поэтому я хотела поделиться этим с вами и прояснить ту дезинформацию, которая продолжает распространяться в сети о предполагаемых бунтовщиках и протестующих из "Save The Children", которые, якобы, несут ответственность за это бессмысленное осквернение статуи, что базируется на основе надписи около статуи на асфальте...



За несколько дней до акта вандализма кто-то мелом перед статуей написал написал "Save The Children". В ночь перед этим шёл дождь. Следовательно, к четвергу утра, когда случился акт вандализма, большая часть написанного мелом была смыта, и осталось только слово "Дети".



К сожалению, в распространении этого ложного изложения были замешаны те самые люди, которые раньше "лайкали" посты, поощрявшие желание того, чтобы кто-то осквернил статую Криса. Обидно думать, что кто-то захочет совершить такой бессмысленный поступок. Не менее огорчительно сейчас видеть, как эти же люди ложно обвиняют других. Мы были бы признательны, если бы эти обвинители перестали распространять дезинформацию и разжигать рознь, так как это пятнает наследие Криса, маскирует правду и причиняет боль тем, кого любил Крис, а также истинным поклонникам Криса Корнелла».













