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Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью



По сообщению AmeriFilms LLC/Road Rage Films фильм "Black Days", основанный на реальных событиях из жизни Криса Корнелла, начнут снимать в первую неделю октября. Звездой ленты станет John Holiday ("Walk The Line", CMT's "Sun Records").







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