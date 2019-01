сегодня



Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich сказал, что был ошарашен тем, как Майли Сайрус исполнила классическую тему TEMPLE OF THE DOG "Say Hello 2 Heaven" на концерте-трибьюте Крису Корнеллу "I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell". Музыкант опубликовал в своем аккаунте снимок с певицей и подписал его:



«По-прежнему в шоке от исполнения на новом уровне песни Криса "Say Hello 2 Heaven"! Невероятно вдохновляюще!»



Помимо темы TEMPLE OF THE DOG Сайрус исполнила в акустике песню Криса "Two Drink Minimum".



В конце выступления она сказала: «Благодарю вас всех. Я чертовски хотела спеть эту песню этим вечером. Мы любим тебя, Крис. Спасибо тебе, что собрал нас всех вместе, как всегда. Это офигенно большая часть. И это был лучший день, мать его».

















