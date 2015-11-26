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EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле



Вокалист PEARL JAM EDDIE VEDDER в рамках недавнего разговора в "The Howard Stern Show" коснулся темы дружбы с Крисом Корнеллом:



«Я просто должен уйти в некоторое отрицание. У меня не было ощущения, что есть какой-то иной выбор, я был просто испуган тем, что не могу никуда пойти, где у меня будет возможность ощущать то, чего я бы хотел, или то, что я хотел бы почувствовать, или как мрачно я бы себя ощущал из-за случившегося. И потому что я не так часто за последние десять лет с ним пересекался — быть может, раз пять от силы, на концерте или где-то ещё — я по-прежнему не смирился с тем, что случилось. С годами я стану сильнее.



Мы были очень близки. И не потому, что оба музыканты, мы были соседями. Я тусил с ним вне группы больше, чем с остальными участниками команды, и я не особо много людей знаю в Сиэтле. Так что у нас были безумные приключения, мы могли гонять на горных великах или играть с собакой под дождём и пить дерьмое пиво — и всё это было очень круто. И это не имело ничего общего с другими музыкантами или жизнью в Лос-Анджелесе. Это было просто круто. Типа: "Вау, какая нетипичная рок-звезда, и что он делает — он гоняется за собакой под дождём с приятелем в субботний вечер с ящиком на 12 банок Schmidt'a?!"»

























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