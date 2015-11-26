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Chris Cornell

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5 ноя 2020 : 		 EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле

2 окт 2020 : 		 Крис Корнелл вновь первый

24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE

16 фев 2019 : 		 Брэд Питт продюсирует фильм о Крисе Корнелле

21 янв 2019 : 		 Барабанщик METALLICA ошарашен тем, как Майли Сайрус спела песню Криса Корнелла

18 янв 2019 : 		 METALLICA, FOO FIGHTERS, MILEY CYRUS, ADAM LEVINE почтили память Криса Корнелла

7 дек 2018 : 		 Книга о Крисе Корнелле выйдет в 2020 году

19 окт 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете CHRIS CORNELL

24 сен 2018 : 		 Новая песня Криса Корнелла

24 авг 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят осенью

23 июл 2018 : 		 Первые фотографии памятника Крису Корнеллу

21 июл 2018 : 		 Памятник Крису Корнеллу установят в августе

21 май 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN почтил память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 Участники MACHINE HEAD почтили память Криса Корнелла

21 май 2018 : 		 ALICE IN CHAINS сыграли каверы SOUNDGARDEN в годовщину смерти Криса Корнелла
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EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле



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Вокалист PEARL JAM EDDIE VEDDER в рамках недавнего разговора в "The Howard Stern Show" коснулся темы дружбы с Крисом Корнеллом:

«Я просто должен уйти в некоторое отрицание. У меня не было ощущения, что есть какой-то иной выбор, я был просто испуган тем, что не могу никуда пойти, где у меня будет возможность ощущать то, чего я бы хотел, или то, что я хотел бы почувствовать, или как мрачно я бы себя ощущал из-за случившегося. И потому что я не так часто за последние десять лет с ним пересекался — быть может, раз пять от силы, на концерте или где-то ещё — я по-прежнему не смирился с тем, что случилось. С годами я стану сильнее.

Мы были очень близки. И не потому, что оба музыканты, мы были соседями. Я тусил с ним вне группы больше, чем с остальными участниками команды, и я не особо много людей знаю в Сиэтле. Так что у нас были безумные приключения, мы могли гонять на горных великах или играть с собакой под дождём и пить дерьмое пиво — и всё это было очень круто. И это не имело ничего общего с другими музыкантами или жизнью в Лос-Анджелесе. Это было просто круто. Типа: "Вау, какая нетипичная рок-звезда, и что он делает — он гоняется за собакой под дождём с приятелем в субботний вечер с ящиком на 12 банок Schmidt'a?!"»

EDDIE VEDDER Opens Up About CHRIS CORNELL











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