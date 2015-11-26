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Philip Anselmo

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10 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

13 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

3 окт 2018 : 		 PHIL ANSELMO исполнил классику PANTERA вместе с вокалистом KING PARROT

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA

10 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA в память о братьях Эбботт

2 авг 2018 : 		 Новое видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

25 июн 2018 : 		 PHILIP ANSELMO о Винни Поле

2 фев 2018 : 		 PHILIP ANSELMO: «В уход SLAYER поверю тогда, когда это случится»

29 янв 2018 : 		 PHILIP ANSELMO запланировал операцию

26 янв 2018 : 		 Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS доступен для прослушивания

23 янв 2018 : 		 PHILIP ANSELMO о возможности выступления с голограммой Даймбэга

11 янв 2018 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

14 дек 2017 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 дек 2017 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

13 окт 2017 : 		 Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS выйдет зимой

8 сен 2017 : 		 PHILIP ANSELMO критикует журналистов, что те назвали его нацистом

24 авг 2017 : 		 PAUL STANLEY и PHILIP ANSELMO о бое Мейвейзера и МакГрегора

5 май 2017 : 		 Новое видео PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY

2 фев 2017 : 		 PHILIP ANSELMO о социальных сетях и новом материале DOWN

19 янв 2017 : 		 Новый альбом PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY доступен для прослушивания

12 янв 2017 : 		 Новая песня PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY

16 дек 2016 : 		 PHILIP ANSELMO критикует ROBB'a FLYNN'a и SCOTT'a IAN'a за их высказывания в свой адрес

5 июл 2016 : 		 PHILIP ANSELMO: «Почему я, тля, ненавижу рок-звезд, на!»
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Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS



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Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, состоявшегося тринадцатого ноября, доступно для просмотра ниже.



Watch Pro-Shot Video Of PHILIP ANSELMO Performing PANTERA's 'Walk' In Las Vegas






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