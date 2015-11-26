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все новости группы
Philip Anselmo
США
Thrash Metal
Sludge Metal
http://www.philanselmo.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/philipanselmo
10 дек 2018
:
Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
27 ноя 2018
:
Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
13 ноя 2018
:
PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA
10 ноя 2018
:
PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA
3 окт 2018
:
PHIL ANSELMO исполнил классику PANTERA вместе с вокалистом KING PARROT
17 сен 2018
:
Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
11 сен 2018
:
PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA
10 сен 2018
:
PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA в память о братьях Эбботт
2 авг 2018
:
Новое видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
25 июн 2018
:
PHILIP ANSELMO о Винни Поле
2 фев 2018
:
PHILIP ANSELMO: «В уход SLAYER поверю тогда, когда это случится»
29 янв 2018
:
PHILIP ANSELMO запланировал операцию
26 янв 2018
:
Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS доступен для прослушивания
23 янв 2018
:
PHILIP ANSELMO о возможности выступления с голограммой Даймбэга
11 янв 2018
:
Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
14 дек 2017
:
Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
8 дек 2017
:
Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
13 окт 2017
:
Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS выйдет зимой
8 сен 2017
:
PHILIP ANSELMO критикует журналистов, что те назвали его нацистом
24 авг 2017
:
PAUL STANLEY и PHILIP ANSELMO о бое Мейвейзера и МакГрегора
5 май 2017
:
Новое видео PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY
2 фев 2017
:
PHILIP ANSELMO о социальных сетях и новом материале DOWN
19 янв 2017
:
Новый альбом PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY доступен для прослушивания
12 янв 2017
:
Новая песня PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY
16 дек 2016
:
PHILIP ANSELMO критикует ROBB'a FLYNN'a и SCOTT'a IAN'a за их высказывания в свой адрес
5 июл 2016
:
PHILIP ANSELMO: «Почему я, тля, ненавижу рок-звезд, на!»
18 мар 2016
:
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о PHILIP'е ANSELMO
11 мар 2016
:
PHILIP ANSELMO: 'Моя ошибка серьезно ударила по моей репутации'
9 мар 2016
:
KIRK WINDSTEIN о PHILIP'e ANSELMO
19 фев 2016
:
Барабанщик ANTHRAX о PHILIP'e ANSELMO
15 фев 2016
:
Вокалист CANCER BATS о PHILIP'e ANSELMO
15 фев 2016
:
Вокалист STRYPER простил PHILIP'a ANSELMO
12 фев 2016
:
Гитарист ANTHRAX о PHILIP'e ANSELMO
11 фев 2016
:
Организаторов HELLFEST лишили гранта из-за отказа убрать из состава DOWN
11 фев 2016
:
Вокалист SLIPKNOT о словах PHILIP'a ANSELMO
11 фев 2016
:
ZAKK WYLDE о словах PHILIP'a ANSELMO
11 фев 2016
:
Музыканты A LEAGUE отлично провели время с PHILIP'ом ANSELMO
8 фев 2016
:
Вокалист ADELITAS WAY о словах PHILIP'a ANSELMO
8 фев 2016
:
PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к афроамериканцам
8 фев 2016
:
Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN о о словах PHILIP'a ANSELMO
5 фев 2016
:
PHILIP ANSELMO: «Я вновь приношу извинения»
3 фев 2016
:
ANGRA о словах PHILIP'a ANSELMO
3 фев 2016
:
Вокалист THE BLOODLINE/DIVINE HERESY о словах PHILIP'а ANSELMO
2 фев 2016
:
Вокалист HYMNS о действиях PHILIP'a ANSELMO
2 фев 2016
:
Гитаристка EVANESCENCE о словах PHILIP'a ANSELMO
2 фев 2016
:
Лидер ANTHRAX о словах PHILIP'a ANSELMO
1 фев 2016
:
PHILIP ANSELMO принёс извинения
1 фев 2016
:
Бывший барабанщик MACHINE HEAD о словах PHILIP'a ANSELMO
1 фев 2016
:
ALL SHALL PERISH о действиях PHILIP ANSELMO
1 фев 2016
:
Гитарист DARKEST HOUR о словах PHILIP'a ANSELMO
1 фев 2016
:
Лидер MACHINE HEAD подверг критике PHILIP'а ANSELMO
1 фев 2016
:
SEBASTIAN BACH о словах PHILIP'a ANSELMO
29 янв 2016
:
PHILIP ANSELMO — расист?
11 окт 2015
:
PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS расстались с гитаристом
8 окт 2015
:
Кавер-версия CELTIC FROST от CHILD BITE c PHIL'ом ANSELMO
18 авг 2015
:
PHILIP ANSELMO: «SICK OF IT ALL были первой нью-йоркской группой, кто помог PANTERA»
21 июл 2015
:
PHILIP ANSELMO не убирал футболку с флагом Конфедерации из магазина PANTERA
14 июл 2015
:
PHILIP ANSELMO «не хочет иметь ничего общего с флагом Конфедерации»
19 май 2015
:
PHILIP ANSELMO работает над "секретным дэт-металл проектом"
17 мар 2015
:
Совместная работа PHILIP'a ANSELMO и актёра BILL'a MOSELEY
18 фев 2015
:
CHILD BITE запишут альбом с PHILIP'ом ANSELMO
25 янв 2015
:
PHILIP'a ANSELMO признали "музыкальным артистом года"
3 янв 2015
:
PHILIP ANSELMO готовит песни для второго сольного альбома
8 дек 2014
:
PHILIP ANSELMO не планирует устраивать публичные акции в годовщину смерти DIMEBAG'а DARRELL'a
29 окт 2014
:
PHILIP ANSELMO опечален смертью одного из организаторов Housecore Horror Film Festival
24 сен 2014
:
PHILIP ANSELMO, CROWBAR в "NOLA: Life, Death And Heavy Blues From The Bayou"
1 сен 2014
:
PHILIP ANSELMO: «Альбом METALLICA "Load" не должен был выходить»
26 июл 2014
:
PHILIP ANSELMO исполняет THE SMITHS
22 июл 2014
:
Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
5 июл 2014
:
Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
20 июн 2014
:
Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
17 июн 2014
:
Вокалист LENG TCH'E присоединился на сцене к PHILIP H. ANSELMO
16 июн 2014
:
REX BROWN присоединился на сцене к PHILIP ANSELMO
29 мар 2014
:
Эпизод программы 'Cooking Hostile With Phil Anselmo'
8 фев 2014
:
Видео с выступления PHILIP ANSELMO
15 янв 2014
:
Видео с выступления PHILIP ANSELMO
16 дек 2013
:
Новое видео PHILIP H. ANSELMO
25 ноя 2013
:
Видео с выступления PHILIP ANSELMO
20 ноя 2013
:
Видео с выступления PHILIP ANSELMO
30 окт 2013
:
Видео с выступления PHILIP ANSELMO
25 окт 2013
:
Новая песня PHILIP ANSELMO
14 сен 2013
:
PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA
5 сен 2013
:
Видео с выступления PHILIP ANSELMO
4 авг 2013
:
PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA, SUPERJOINT RITUAL
2 авг 2013
:
Видео с выступления PHILIP ANSELMO
13 июл 2013
:
Новый альбом PHILIP ANSELMO доступен для прослушивания
10 июл 2013
:
Новое видео PHILIP ANSELMO
20 июн 2013
:
PHILIP ANSELMO: Новая песня
6 июн 2013
:
Семплы новых песен PHILIP ANSELMO
29 май 2013
:
PHILIP ANSELMO: Новая песня
14 май 2013
:
PHILIP ANSELMO: Новая песня
17 апр 2013
:
Сольная работа PHILIP ANSELMO выйдет в июле
9 апр 2013
:
VINNIE PAUL: «Мне неинтересно общаться с PHILIP'ом ANSELMO»
17 фев 2013
:
PHILIP ANSELMO переживает за VINNIE PAUL'а
8 фев 2013
:
PHILIP ANSELMO: «Прошло уже восемь лет, как я слез с тяжёлых наркотиков»
2 фев 2013
:
Лейбл Philip'а Anselmo получил выход на европейский рынок
13 янв 2013
:
PHILIP ANSELMO: "'На альбоме вы услышите те вещи, которые я писал запертым в своей комнате, когда меня изнутри пожирала дикая боль, от которой хотелось залезть на стенку."
4 янв 2013
:
Семплы двух песен PHILIP ANSELMO
13 дек 2012
:
PHILIP ANSELMO о сольном альбоме
11 дек 2012
:
PHILIP ANSELMO узнал о 50 CENT'e
29 окт 2012
:
Сплит PHILIP ANSELMO/ WARBEAST выйдет в январе
12 май 2012
:
PHILIP ANSELMO о своём готовящемся сольном альбоме
сегодня
Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, состоявшегося тринадцатого ноября, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).