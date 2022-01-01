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PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом



В новом интервью Дрю Стоуну из The New York Hardcore Chronicles Live! бывший вокалист PANTERA Philip Anselmo ответил на вопрос о том, работает ли он над какой-нибудь музыкой в настоящее время:



«Я только что оборудовал новую студию по соседству с моим домом, и мы работаем над недочётами и прочим. Я сказал своему инженеру: "Просто запрограммируй барабаны, чувак. Сделай мне барабаны. Включай мне разные барабанные партии каждый день — какие угодно. Сделай что-нибудь". И вот я вхожу в студию, там слышны барабаны, и я просто беру любой инструмент и начинаю играть. И это самая худшая музыка, которую только можно себе представить.



Я не знаю, чувак. Кое-что уже близко [держит два пальца близко друг к другу] — что-то на подходе. Я что-то чувствую. Посмотрим, что из этого выйдет. У меня есть пара вариантов. Я пока не знаю. Если это будет металл, я хочу сделать это в духе старой школы. В последнее время я ощущаю себя больше [Rob'ом] Halford'ом в вокальном плане, я просто пою, снова использую свой диапазон. Так что посмотрим. Это должно быть правильно».



















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