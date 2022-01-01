Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*Новое видео IN FLAMES 18
*Новое видео KREATOR 16
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 10
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*Новое видео IN FLAMES 18
[= ||| все новости группы



*

Philip Anselmo

*



15 июн 2022 : 		 PHILIP ANSELMO и GARY HOLT исполняют хит MOTÖRHEAD

19 мар 2022 : 		 PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом

11 янв 2022 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS отменили европейский тур

20 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

16 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 сен 2021 : 		 PHILIP ANSELMO притопило

22 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполненяет PANTERA

7 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — о возможности исполнения песен PANTERA с Rex'ом Brown'ом

6 июл 2021 : 		 Бывший вокалист PANTERA: «Америка — самый главный агрессор в мире»

8 апр 2021 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами

6 апр 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — об исполнении песен PANTERA

14 мар 2021 : 		 PHILIP ANSELMO сыграет темы PANTERA

7 дек 2020 : 		 PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге

28 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Сложно будет вернуть концерты на прежний уровень»

18 май 2020 : 		 Кто лучший вокалист в металле? Отвечает PHILIP ANSELMO

3 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Создание музыки под косячок — это путь к успеху»

5 фев 2020 : 		 PHILIP ANSELMO впервые исполнил "We'll Grind That Axe For A Long Time"

1 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE присоединился к PHILIP ANSELMO и исполнил песню PANTERA

27 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Было бы здорово увидеть PANTERA в Зале Славы Рок-н-Ролла»

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

14 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

11 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «В этом грёбаном мире слишком много злости»

19 сен 2019 : 		 PHILIP ANSELMO об уходе SLAYER на пенсию

22 авг 2019 : 		 Участники PHILP H. ANSELMO & THE ILLEGALS о самой сложной песне PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PHILIP ANSELMO и GARY HOLT исполняют хит MOTÖRHEAD



zoom
Видео на кавер-версию хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades", исполненную Philip'ом H. Anselmo (DOWN, PANTERA), Gary Holt'ом (EXODUS, SLAYER), Chuck'ом Garric"ом (ALICE COOPER), Sacha'ей Dunable (INTRONAUT), Nick'ом Oliveri (STÖNER, QUEENS OF THE STONE AGE, KYUSS), Dwid'ом Hellion'ом (INTEGRITY), Zach'ом Wheeler'ом и Tom'ом Polzine (HOWLING GIANT), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 19 июня альбома "Löve Me Förever: A Tribute To Motörhead".




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 334

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом