PHILIP ANSELMO и GARY HOLT исполняют хит MOTÖRHEAD

Видео на кавер-версию хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades", исполненную Philip'ом H. Anselmo (DOWN, PANTERA), Gary Holt'ом (EXODUS, SLAYER), Chuck'ом Garric"ом (ALICE COOPER), Sacha'ей Dunable (INTRONAUT), Nick'ом Oliveri (STÖNER, QUEENS OF THE STONE AGE, KYUSS), Dwid'ом Hellion'ом (INTEGRITY), Zach'ом Wheeler'ом и Tom'ом Polzine (HOWLING GIANT), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 19 июня альбома "Löve Me Förever: A Tribute To Motörhead".







