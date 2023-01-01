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PHILIP ANSELMO больше не конфедерат



PHILIP ANSELMO публично «открестился» от флага Конфедерации.



Об этом он заявил со сцены в Болгарии 26 мая. Он обратился к фанату в зале, который выставил на всеобщее обозрение плакат с изображением флага Конфедерации, который PANTERA использовали в сценических постановках группы и в дизайне атрибутики, в том числе на футболке "Hesher Dream", которая продавалась через официальный интернет-магазин PANTERA в 2015 году.



Прежде чем начать заключительную песню сета PANTERA "Cowboys From Hell" на Arena Sofia, он сказал:



«София, я должен сказать следующее: вы невероятная публика! И ещё одно: вон там какой-то человек держит в руках этот плакат, пытаясь испортить наше грёбаное шоу. Я отрекаюсь, я отрекаюсь от этого всратого флага. Мне жаль. Это смешно, мужик. Не лезьте в политику. Это уже надоело».







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