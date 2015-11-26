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PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA



Мультикамерная съемка с выступления PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS, состоявшегося в Amplified Live, Dallas, Texas, доступна для просмотра ниже.







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