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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Philip Anselmo

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14 сен 2022 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память коллег по PANTERA

18 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Лемми форева!»

15 июн 2022 : 		 PHILIP ANSELMO и GARY HOLT исполняют хит MOTÖRHEAD

19 мар 2022 : 		 PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом

11 янв 2022 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS отменили европейский тур

20 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

16 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 сен 2021 : 		 PHILIP ANSELMO притопило

22 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполненяет PANTERA

7 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — о возможности исполнения песен PANTERA с Rex'ом Brown'ом

6 июл 2021 : 		 Бывший вокалист PANTERA: «Америка — самый главный агрессор в мире»

8 апр 2021 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами

6 апр 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — об исполнении песен PANTERA

14 мар 2021 : 		 PHILIP ANSELMO сыграет темы PANTERA

7 дек 2020 : 		 PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге

28 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Сложно будет вернуть концерты на прежний уровень»

18 май 2020 : 		 Кто лучший вокалист в металле? Отвечает PHILIP ANSELMO

3 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Создание музыки под косячок — это путь к успеху»

5 фев 2020 : 		 PHILIP ANSELMO впервые исполнил "We'll Grind That Axe For A Long Time"

1 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE присоединился к PHILIP ANSELMO и исполнил песню PANTERA

27 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Было бы здорово увидеть PANTERA в Зале Славы Рок-н-Ролла»

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

14 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

11 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «В этом грёбаном мире слишком много злости»
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|||| сегодня

PHILIP ANSELMO почтил память коллег по PANTERA



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PHILIP ANSELMO почтил память коллег по PANTERA в рамках выступления девятого сентября на фестивале Blue Ridge Rock.




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