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Philip Anselmo

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5 июн 2023 : 		 PHILIP ANSELMO вновь конфедерат

29 май 2023 : 		 PHILIP ANSELMO больше не конфедерат

13 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о поступке, который совершил PHILIP ANSELMO

14 сен 2022 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память коллег по PANTERA

18 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Лемми форева!»

15 июн 2022 : 		 PHILIP ANSELMO и GARY HOLT исполняют хит MOTÖRHEAD

19 мар 2022 : 		 PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом

11 янв 2022 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS отменили европейский тур

20 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

16 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 сен 2021 : 		 PHILIP ANSELMO притопило

22 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполненяет PANTERA

7 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — о возможности исполнения песен PANTERA с Rex'ом Brown'ом

6 июл 2021 : 		 Бывший вокалист PANTERA: «Америка — самый главный агрессор в мире»

8 апр 2021 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами

6 апр 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — об исполнении песен PANTERA

14 мар 2021 : 		 PHILIP ANSELMO сыграет темы PANTERA

7 дек 2020 : 		 PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге

28 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Сложно будет вернуть концерты на прежний уровень»

18 май 2020 : 		 Кто лучший вокалист в металле? Отвечает PHILIP ANSELMO

3 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Создание музыки под косячок — это путь к успеху»

5 фев 2020 : 		 PHILIP ANSELMO впервые исполнил "We'll Grind That Axe For A Long Time"

1 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE присоединился к PHILIP ANSELMO и исполнил песню PANTERA

27 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Было бы здорово увидеть PANTERA в Зале Славы Рок-н-Ролла»

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
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PHILIP ANSELMO вновь конфедерат



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По обновлённой информации, PHILIP ANSELMO публично «открестился» не от флага Конфедерации, а от флага "White Power", который был на выступлении в Болгарии. Окажется ли этот флаг через несколько дней ещё чем-то из серии «это другое», сказать сложно.




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5 июн 2023
Lord Iscariah
Хайль Гитлер, Филя, не забывай отца!
Like!1  Dislike!1
5 июн 2023
Corpsegrinder04
Алоизыч в котле переворачивается от таких страстей.
Like!2
5 июн 2023
WahrandPhain
ебать он долбоёб, земля ему пухом.
  Dislike!3
5 июн 2023
o
olly71
А не по хуй ли всем должно быть ? Он все лишь музыкант а не политик . Войны начинают политики а не музыканты так что не туда смотрите господа неравнодушные.
Like!4
5 июн 2023
gravitgroove
olly71, надо бы спуститься с твоим транспарантом в ру.сегмент, к Валере.

просмотров: 1097

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