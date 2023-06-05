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PHILIP ANSELMO вновь конфедерат



По обновлённой информации, PHILIP ANSELMO публично «открестился» не от флага Конфедерации, а от флага "White Power", который был на выступлении в Болгарии. Окажется ли этот флаг через несколько дней ещё чем-то из серии «это другое», сказать сложно.







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