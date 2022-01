11 янв 2022



PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS отменили европейский тур



PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS сообщили об отмене всех европейских гастролей, намеченных на этот год:



«В связи с продолжающейся неопределенностью с поездками в нынешние ковидные времена, PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS, к сожалению, не примут участия в следующих недавно подтвержденных фестивалях 2022 года: Hell Awaits, Rockstadt Extreme, Brutal Assault, Alcatraz и Bloodstock. Группа благодарит своих поклонников за поддержку и понимание и надеется вернуться на европейскую землю, как только это будет возможно».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 210