Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 34
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 26
[= ||| все новости группы



*

Philip Anselmo

*



7 дек 2020 : 		 PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге

28 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Сложно будет вернуть концерты на прежний уровень»

18 май 2020 : 		 Кто лучший вокалист в металле? Отвечает PHILIP ANSELMO

3 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Создание музыки под косячок — это путь к успеху»

5 фев 2020 : 		 PHILIP ANSELMO впервые исполнил "We'll Grind That Axe For A Long Time"

1 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE присоединился к PHILIP ANSELMO и исполнил песню PANTERA

27 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Было бы здорово увидеть PANTERA в Зале Славы Рок-н-Ролла»

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

14 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

11 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «В этом грёбаном мире слишком много злости»

19 сен 2019 : 		 PHILIP ANSELMO об уходе SLAYER на пенсию

22 авг 2019 : 		 Участники PHILP H. ANSELMO & THE ILLEGALS о самой сложной песне PANTERA

23 июл 2019 : 		 PHILIP ANSELMO и MAX CAVALERA исполнили песню PANTERA

22 июл 2019 : 		 Фронтмен SATYRICON присоединился на сцене к PHIL'у ANSELMO, чтобы исполнить песню PANTERA

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

27 май 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил кавер на BATHORY

10 май 2019 : 		 Концертное видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

26 мар 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

26 мар 2019 : 		 Концертное видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

25 мар 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA с участниками KING PARROT, PALM

5 фев 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA

24 янв 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Я чист как стёклышко»

18 янв 2019 : 		 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS нашли басиста

18 дек 2018 : 		 PHILIP ANSELMO об исполнении песен PANTERA
Показать далее
| - |

|||| 7 дек 2020

PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге



*
zoom
*
* *
PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS опубликовали даты европейского летнего тура, в рамках которого будет исполнятся сет "A Vulgar Display Of Pantera". В качестве группы поддержки заявлены BAEST.

Даты выступлений:

Jul. 24 - St. Petersburg (RU) A2 Green concert

Jul. 25 - Moscow (RU) Adrenaline Stadium

Jul. 29 - Tolmin (SL) Metal Days

Jul. 30 - Saint maurice de gourdans (FR) Sylak Festival

Jul. 31 - Utrecht (NL) Tivoli

Aug. 01 - Oberhausen (DE) Turbinehalle

Aug. 04 - Budapest (HU) Barba Negra

Aug. 05 - Belgrade (RS) Beogradski Sajam

Aug. 06 - Sofia (BG) Yunak

Aug. 07 - Brasov (RO) Rockstad Extreme Fest

Aug. 09 - Vienna (AT) Simm City

Aug. 10 - Krakau (PL) Studio

Aug. 11 - Jaromer (CZ) Brutal Assault Festival

Aug. 13 - Derbyshire (UK) Bloodstock Festival (no BAEST)

Aug. 14 - Kortrijk (BE) Alcatraz Festival

PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS To Perform PANTERA Set On Summer 2021 European Tour





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


8 дек 2020, 00:17		Прикуплю пожалуй билет)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 146

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом