7 дек 2020



PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге



PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS опубликовали даты европейского летнего тура, в рамках которого будет исполнятся сет "A Vulgar Display Of Pantera". В качестве группы поддержки заявлены BAEST.



Даты выступлений:



Jul. 24 - St. Petersburg (RU) A2 Green concert



Jul. 25 - Moscow (RU) Adrenaline Stadium



Jul. 29 - Tolmin (SL) Metal Days



Jul. 30 - Saint maurice de gourdans (FR) Sylak Festival



Jul. 31 - Utrecht (NL) Tivoli



Aug. 01 - Oberhausen (DE) Turbinehalle



Aug. 04 - Budapest (HU) Barba Negra



Aug. 05 - Belgrade (RS) Beogradski Sajam



Aug. 06 - Sofia (BG) Yunak



Aug. 07 - Brasov (RO) Rockstad Extreme Fest



Aug. 09 - Vienna (AT) Simm City



Aug. 10 - Krakau (PL) Studio



Aug. 11 - Jaromer (CZ) Brutal Assault Festival



Aug. 13 - Derbyshire (UK) Bloodstock Festival (no BAEST)



Aug. 14 - Kortrijk (BE) Alcatraz Festival













