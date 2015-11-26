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PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA



Проект PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, основанный бывшим вокалистом и нынешним фронтменом DOWN/SUPERJOINT, сыграл несколько классических вещей PANTERA во время концерта, состоявшегося 26 января в Tropical Butantã (Сан-Паулу, Бразилия). Видео, снятое фэном, доступно ниже.











































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