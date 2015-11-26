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Philip Anselmo

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PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA



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Проект PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, основанный бывшим вокалистом и нынешним фронтменом DOWN/SUPERJOINT, сыграл несколько классических вещей PANTERA во время концерта, состоявшегося 26 января в Tropical Butantã (Сан-Паулу, Бразилия). Видео, снятое фэном, доступно ниже.



PHILIP ANSELMO Performs PANTERA Classics In SГЈo Paulo, Brazil (Video)


















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Rutger


5 фев 2019, 11:23		А чего от так рычит, он нормально петь не может?

Hellg


5 фев 2019, 13:05		Увы, уже нет.


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