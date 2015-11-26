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PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS нашли басиста



Группа PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, детище бывшего участника PANTERA и нынешнего фронтмена DOWN/SUPERJOINT Philip'a Anselmo, объявила о том, что новым участником команды стал бывший басист CATTLE DECAPITATION и нынешний гитарист SCOUR Derek Engemann.



«Derek брателло, он крутой, драйвовый и талантливый. Просто круто, что он с нами и я с нетерпением жду момента, когда мы начнем с ним джемовать и что-то сочинять вместе. Нам очень повезло, что мы его нашли!»











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