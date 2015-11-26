Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 93
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 49
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 32
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
[= ||| все новости группы



*

Philip Anselmo

*



18 янв 2019 : 		 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS нашли басиста

18 дек 2018 : 		 PHILIP ANSELMO об исполнении песен PANTERA

10 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

13 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

3 окт 2018 : 		 PHIL ANSELMO исполнил классику PANTERA вместе с вокалистом KING PARROT

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA

10 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA в память о братьях Эбботт

2 авг 2018 : 		 Новое видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

25 июн 2018 : 		 PHILIP ANSELMO о Винни Поле

2 фев 2018 : 		 PHILIP ANSELMO: «В уход SLAYER поверю тогда, когда это случится»

29 янв 2018 : 		 PHILIP ANSELMO запланировал операцию

26 янв 2018 : 		 Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS доступен для прослушивания

23 янв 2018 : 		 PHILIP ANSELMO о возможности выступления с голограммой Даймбэга

11 янв 2018 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

14 дек 2017 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 дек 2017 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

13 окт 2017 : 		 Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS выйдет зимой

8 сен 2017 : 		 PHILIP ANSELMO критикует журналистов, что те назвали его нацистом

24 авг 2017 : 		 PAUL STANLEY и PHILIP ANSELMO о бое Мейвейзера и МакГрегора

5 май 2017 : 		 Новое видео PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY

2 фев 2017 : 		 PHILIP ANSELMO о социальных сетях и новом материале DOWN

19 янв 2017 : 		 Новый альбом PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY доступен для прослушивания

12 янв 2017 : 		 Новая песня PHILIP ANSELMO и BILL MOSELEY
Показать далее
| - |
|||| сегодня

PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS нашли басиста



*
zoom
*
* *
Группа PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, детище бывшего участника PANTERA и нынешнего фронтмена DOWN/SUPERJOINT Philip'a Anselmo, объявила о том, что новым участником команды стал бывший басист CATTLE DECAPITATION и нынешний гитарист SCOUR Derek Engemann.

«Derek брателло, он крутой, драйвовый и талантливый. Просто круто, что он с нами и я с нетерпением жду момента, когда мы начнем с ним джемовать и что-то сочинять вместе. Нам очень повезло, что мы его нашли!»



PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS Welcome Former CATTLE DECAPITATION Bassist DEREK ENGEMANN



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 70

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Tankard Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом