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Philip Anselmo

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8 апр 2021 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами

6 апр 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — об исполнении песен PANTERA

14 мар 2021 : 		 PHILIP ANSELMO сыграет темы PANTERA

7 дек 2020 : 		 PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге

28 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Сложно будет вернуть концерты на прежний уровень»

18 май 2020 : 		 Кто лучший вокалист в металле? Отвечает PHILIP ANSELMO

3 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Создание музыки под косячок — это путь к успеху»

5 фев 2020 : 		 PHILIP ANSELMO впервые исполнил "We'll Grind That Axe For A Long Time"

1 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE присоединился к PHILIP ANSELMO и исполнил песню PANTERA

27 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Было бы здорово увидеть PANTERA в Зале Славы Рок-н-Ролла»

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

14 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

11 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «В этом грёбаном мире слишком много злости»

19 сен 2019 : 		 PHILIP ANSELMO об уходе SLAYER на пенсию

22 авг 2019 : 		 Участники PHILP H. ANSELMO & THE ILLEGALS о самой сложной песне PANTERA

23 июл 2019 : 		 PHILIP ANSELMO и MAX CAVALERA исполнили песню PANTERA

22 июл 2019 : 		 Фронтмен SATYRICON присоединился на сцене к PHIL'у ANSELMO, чтобы исполнить песню PANTERA

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

27 май 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил кавер на BATHORY

10 май 2019 : 		 Концертное видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

26 мар 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

26 мар 2019 : 		 Концертное видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

25 мар 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA с участниками KING PARROT, PALM

5 фев 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA
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PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами



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PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS девятого апреля отыграют очередной стрим, билеты на который доступны на illegalslive.com. Ну а с видео распаковки билетов на это мероприятие можно ознакомиться ниже!

PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS Present A Vulgar Display Of Pantera Exclusive Livestream April 9; Ticket Unboxing Video Uploaded



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