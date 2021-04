сегодня



PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами



PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS девятого апреля отыграют очередной стрим, билеты на который доступны на illegalslive.com. Ну а с видео распаковки билетов на это мероприятие можно ознакомиться ниже!







