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PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA с участниками KING PARROT, PALM



Видео с выступления проекта PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, основанного бывшим вокалистом PANTERA и нынешним фронтменом DOWN/SUPERJOINT, состоявшегося 22 марта в Мельбурне, Австралия, доступно для просмотра ниже. К группе на сцене присоединились Matt Young из KING PARROT иToshihiko Takahashi из PALM.



















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