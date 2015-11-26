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Philip Anselmo

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10 май 2019 : 		 Концертное видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

26 мар 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

26 мар 2019 : 		 Концертное видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

25 мар 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA с участниками KING PARROT, PALM

5 фев 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил классику PANTERA

24 янв 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Я чист как стёклышко»

18 янв 2019 : 		 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS нашли басиста

18 дек 2018 : 		 PHILIP ANSELMO об исполнении песен PANTERA

10 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

13 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

3 окт 2018 : 		 PHIL ANSELMO исполнил классику PANTERA вместе с вокалистом KING PARROT

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA

10 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил песни PANTERA в память о братьях Эбботт

2 авг 2018 : 		 Новое видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

25 июн 2018 : 		 PHILIP ANSELMO о Винни Поле

2 фев 2018 : 		 PHILIP ANSELMO: «В уход SLAYER поверю тогда, когда это случится»

29 янв 2018 : 		 PHILIP ANSELMO запланировал операцию

26 янв 2018 : 		 Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS доступен для прослушивания

23 янв 2018 : 		 PHILIP ANSELMO о возможности выступления с голограммой Даймбэга

11 янв 2018 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

14 дек 2017 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 дек 2017 : 		 Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

13 окт 2017 : 		 Новый альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS выйдет зимой
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|||| 10 май 2019

Концертное видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS



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PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS опубликовали концертное видео на композицию "Photographic Taunts".



PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS: 'Photographic Taunts' Jam Video




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