7 июл 2021



PHILIP ANSELMO — о возможности исполнения песен PANTERA с Rex'ом Brown'ом



В рамках недавней беседы у PHILIP ANSELMO спросили, готов ли он вместе с Rex'ом Brown'ом исполнять песни PANTERA, на что он ответил:



«Я думаю, Rex видит, что я делаю с ILLEGALS, и ему это нравится. Он просто сказал: "Это здорово", потому что чем больше я буду поддерживать жизнь PANTERA, тем лучше будет и для него.



Я думаю, Rex очень счастлив, занимаясь своими сольными пластинками и прочим, и я полагаю, что он работал в студии; у него всё идёт своим чередом. И я уверен, что сейчас мы довольны жизнью и тем, чем занимаемся.



Если бы у нас с Rex'ом было шоу или мы когда-нибудь снова вышли бы на сцену вместе, я бы принял это с радостью. Я люблю Rex'а. И он меня тоже. Мы братья навеки. Так что совместное выступление на сцене или несколько совместных концертов — не исключено. Это может случиться».







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