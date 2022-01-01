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PHILIP ANSELMO: «Лемми форева!»



PHILIP ANSELMO поделился своими историями, связанными с MOTÖRHEAD:



«Первое, что привлекло меня в MOTÖRHEAD, это Лемми Килмистер и звучание его голоса. А потом это понимание укрепилось... В 1985 году я пошёл на концерт в Новом Орлеане, штат Луизиана, и там были AGNOSTIC FRONT и MOTÖRHEAD. Это была стена сокрушительного звука, и они были просто невероятны; они звучали великолепно. Лемми произвёл на меня огромное впечатление. Он вечен, и я люблю его!»







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